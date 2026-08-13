U završnoj fazi sanacija klizišta i oštećenja kolovoza u Bećarevcu

U Mjesnoj zajednici Sjenjak u toku je sanacija klizišta i oštećenja kolovoza u naselju Bećarevac, nastalih usljed pucanja vodovodne cijevi. Radove su obišli gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, dr. sc. Miralem Mulać.

Zbog pojave klizišta i oštećenja ceste, saobraćaj se na ovoj lokaciji privremeno odvijao jednom kolovoznom trakom. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica potom je odmah pristupila hitnoj sanaciji terena i oštećenog dijela saobraćajnice.

Veći dio radova je završen, a trenutno se izvode završne aktivnosti na pripremi podloge. Nakon njihovog okončanja uslijedit će asfaltiranje kolovozne trake, a potom i postavljanje odbojne ograde i ivičnjaka.

Završetkom radova bit će omogućeno sigurno i nesmetano odvijanje saobraćaja u obje kolovozne trake.

Gradonačelnik Lugavić zahvalio je Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica na brzoj i efikasnoj reakciji, ističući da će Grad Tuzla nastaviti ulagati u pravovremenu sanaciju i unapređenje putne infrastrukture, s ciljem sigurnijeg i kvalitetnijeg života građana.