Mehmedović: Srbi i Hrvati čine 81% rukovodećih pozicija u državnim institucijama

Zastupnik Šemsudin Mehmedović govorio je o Prijedlogu izmjena Zakona o upravi, kojim se, prema njegovim riječima, želi riješiti pitanje neproporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine.

Mehmedović je predložio da se prilikom zapošljavanja prednost daje pripadnicima naroda koji su u određenim institucijama nedovoljno zastupljeni. Naveo je da njegove inicijative nisu dobile podršku zastupnika HDZ-a i SNSD-a.

Prema podacima koje je iznio, Srbi i Hrvati nalaze se na rukovodećim pozicijama u 81 posto državnih institucija, dok Bošnjaci rukovode u 19 posto njih.

Mehmedović tvrdi da u pojedinim institucijama postoji izrazita dominacija Srba i Hrvata u rukovodećim strukturama, dok su Bošnjaci nedovoljno zastupljeni. Takvo stanje ocijenio je suprotnim principu ravnopravnosti konstitutivnih naroda.

Kao jednu od odgovornih osoba za postojeće stanje označio je direktoricu Agencije za državnu službu BiH Anitu Markić, te najavio objavljivanje dodatnih podataka za koje tvrdi da se odnose na nepravilnosti prilikom provođenja konkursa.

Pozvao je probosanske političke stranke na zajedničko djelovanje u vezi s ovim pitanjem. Naglasio je da njegov zahtjev nije usmjeren na otpuštanje zaposlenih Srba i Hrvata, već na dosljednije poštivanje ustavnog principa proporcionalne zastupljenosti i ranijih odluka Ustavnog suda BiH.

Među mjerama koje predlaže su uspostavljanje registra zaposlenih sa podacima o nacionalnoj pripadnosti, veća transparentnost i javni nadzor nad zapošljavanjem, kao i sankcionisanje odgovornih u slučajevima kršenja pravila o proporcionalnoj zastupljenosti.

Mehmedović je poručio da će nastaviti insistirati na rješavanju ovog pitanja i ravnopravnijoj zastupljenosti Bošnjaka u institucijama Bosne i Hercegovine.