Mehmedović: Budućnost BiH je u Evropskoj uniji i NATO-u, alternativa ne postoji

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović poručio je da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO savezu, naglašavajući da to nije samo pitanje političke orijentacije, već dugoročne stabilnosti, mira i ekonomskog prosperiteta.

„Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji i NATO-u. To nije samo pitanje političke pripadnosti, već pitanje dugoročne stabilnosti, mira i ekonomskog prosperiteta“, rekao je Mehmedović na redovnoj sesiji Kruga 99 u Sarajevu, govoreći o temi „Šta su prepreke prosperitetu BiH i kako izaći iz krize“.

U svom izlaganju Mehmedović je analizirao unutrašnje i vanjske izazove s kojima se Bosna i Hercegovina suočava, ističući da zemlja mora voditi odgovornu i strateški promišljenu vanjsku politiku.

„Većina regionalnih i globalnih geopolitičkih promjena reflektira se na BiH i utiče na unutarnjopolitičke i društvene odnose“, rekao je Mehmedović, dodajući da se svijet nalazi u fazi „novog međunarodnog poretka obilježenog neizvjesnošću, kršenjem međunarodnog prava i slabljenjem demokratsko-liberalnih vrijednosti“.

Istakao je da BiH mora pažljivo birati međunarodne partnere koji štite državne interese, ali i odlučno reagovati prema onima koji djeluju protiv suvereniteta zemlje. Posebno je upozorio na destruktivnu ulogu Srbije i Hrvatske, te prisutnost ruskog hibridnog djelovanja u BiH.

„Međunarodna zajednica i dalje deklarativno izražava zabrinutost, ali bez konkretne reakcije koja bi doprinijela stabilizaciji političkih prilika“, rekao je Mehmedović, ocijenivši da dejtonske institucije nisu efikasne, dok unutrašnje podjele i složena ustavna struktura onemogućavaju jedinstvenu sigurnosnu i vanjsku politiku.

Kao najveću unutrašnju prijetnju naveo je separatističku politiku Milorada Dodika, za koju smatra da je proizvela najdublju političku krizu u postdejtonskoj BiH.

„Sigurnost je tokom ove krize dobila na cijeni i ukazala na potrebu težnje ka širem sigurnosnom okviru“, rekao je, dodavši da je članstvo u NATO-u ključni garant mira i stabilnosti.

Mehmedović je naglasio da su unutrašnju sigurnost dodatno oslabili političke blokade, korupcija i organizirani kriminal, ali da Oružane snage BiH i dalje predstavljaju primjer profesionalnosti i multietničnosti.

„To je najbolji dokaz da se kroz zajednički rad gradi sigurnost“, kazao je.

Istakao je i važnost jačanja državnih institucija poput Ministarstva sigurnosti BiH, SIPA-e i Granične policije, te saradnje s međunarodnim misijama.

„Saradnja sa NATO-om i težnja ka punopravnom članstvu u ovoj organizaciji važna je dimenzija izgradnje sigurnog ambijenta“, poručio je.

Govoreći o vanjskopolitičkim ciljevima, Mehmedović je naglasio da su članstvo u EU i NATO-u strateški prioriteti.

„Ulazak u NATO mora biti prioritet svih prioriteta. Sigurnost koju taj kišobran nudi potrebna je svim građanima, bez obzira na etničku ili političku pripadnost“, kazao je, upozorivši da se „NATO ambicije svjesno guraju u drugi plan zbog političkih kompromisa koji BiH ne donose nikakve benefite“.

„Bez članstva u NATO-u, BiH ne može uživati političku stabilnost, demokratske vrijednosti, socioekonomski prosperitet, a iznad svega sigurnost“, naglasio je.

U svom govoru Mehmedović je predstavio i niz reformskih ciljeva za izgradnju funkcionalne države – poštivanje Ustava i zakona bez političkih pregovora, jačanje patriotizma, moralnu obnovu društva, jačanje odnosa s dijasporom, energetsku i ekonomsku stabilnost, te izbalansiranu vanjsku politiku.

„Predsjedništvo BiH mora biti motor vanjske politike – jedinstven, dostojanstven glas naše države. Vijeće ministara BiH mora postati istinski izvršni organ koji provodi odluke države, a ne platforma za međustranačke sukobe“, istakao je.

Zaključujući izlaganje, Mehmedović je poručio:

„Vrijeme je da pokažemo maksimalnu posvećenost i preuzmemo odgovornost za budućnost naše države. Alternativa zapravo i ne postoji – ili ćemo postati dio evropskog i evroatlantskog prostora sigurnosti i stabilnosti, ili ćemo ostati taoci unutrašnjih podjela i vanjskih pritisaka.“