Pannonica Summer Day 2026 u nedjelju na Panonskim jezerima

Pannonica Summer Day 2026 bit će održan u nedjelju, 21. juna, od 11 sati na Panonskim jezerima u Tuzli.

Za posjetioce je pripremljen poseban program uz zabavu, degustacije i promotivne aktivnosti. Organizatori najavljuju opuštenu atmosferu, osvježavajuća pića, ukusne zalogaje i sadržaje namijenjene svim generacijama.

Panonska jezera i ovog ljeta predstavljaju jedno od najposjećenijih mjesta za odmor i druženje u Tuzli, a Pannonica Summer Day 2026 prilika je da građani, zajedno s porodicom i prijateljima, provedu dan uz ljetne sadržaje i dobru atmosferu.

Program počinje u 11 sati.