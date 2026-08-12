Pannonica Beach Body 2026 bit će održan u subotu, 15. augusta, na Trećem jezeru Panonskih jezera u Tuzli, gdje će od 12 do 14 sati biti organizovan zabavni ljetni program uz takmičenja, fit izazove i nagrade za učesnike.

Organizatori najavljuju događaj koji će spojiti sport, zabavu i ljetnu atmosferu, a učesnici će se moći takmičiti u nekoliko kategorija namijenjenih ženama i muškarcima.

Za žene će biti organizovan izbor za najbolji kupaći kostim, najbolje tijelo Panonike, kao i najbolju i najoriginalniju frizuru. Među nagradama su poklon bonovi, mjesečna članarina u teretani, suplementi i vaučeri za frizerski salon.

Muški dio takmičenja donosi izbor za najbolji six pack, najbolje muško tijelo Panonike, ali i kategoriju koja bi mogla privući posebnu pažnju posjetilaca, izbor za najbolji „pivski stomak“. I u ovim kategorijama osigurane su različite nagrade, među kojima su članarina u teretani, suplementi, poklon bonovi i proizvodi Pivare Tuzla.

Pannonica Beach Body 2026 donosi i fit izazove

Osim izbora u glavnim kategorijama, Pannonica Beach Body 2026 uključuje i fit izazove otvorene i za žene i za muškarce. Učesnici će svoje sposobnosti moći pokazati u sklekovima i planku, a i za najuspješnije u ovim disciplinama pripremljene su nagrade.

Iz Panonike poručuju da je cilj događaja, osim takmičenja, dobra zabava i druženje posjetilaca, uz ljetnu atmosferu na Trećem jezeru.

Prijave za učešće moguće su putem e-mail adrese [email protected], a potrebno je navesti ime, prezime i kategoriju za koju se učesnik prijavljuje.

Događaj Pannonica Beach Body 2026 počinje u subotu, 15. augusta, u 12 sati na Trećem jezeru kompleksa Panonskih jezera u Tuzli.