Panonska jezera obilježavaju 23. rođendan, pripremljen bogat program

Desetogodišnji Đorđe iz Novog Sada ljetni raspust i ove godine provodi na Panonskim jezerima. Ovo mu je već četvrti dolazak u Tuzlu, a kaže da svaki put pronađe novi razlog za uživanje. Najviše voli slapove, slanu vodu i kupanje, zbog čega se, zajedno s roditeljima, rado vraća.

„Ovdje je dobra hrana pogotovo, a i bazeni i voda. Najviše mi se sviđaju slapovi, zato što mi je ovdje zabavno, nema ni previše ljudi i zabavno je npr. kada ronite možete da osjetite ispod kako lupaju slapovi“, rekao je Đorđe Mustafić.

Nisu samo najmlađi oduševljeni. Otac dječaka kaže da porodica godinama bira Panonska jezera umjesto brojnih drugih destinacija. Blizina, pristupačne cijene i sadržaji za cijelu porodicu razlozi su zbog kojih se uvijek vraćaju u Tuzlu.

„Otac mi je porijeklom odavdje i ja se trudim da dođemo svake godine, rijetko kad preskočimo, tako da je ovo već šesta sedma godina. Ta slana voda, isparenje, vazduh, inhalaicija ta neka prirodna i ljepši nam je provod nego na moru. Uvijek su nam utisci bolji odavdje nego recimo iz Grčke, svijet je topao, super atmosfera, dobra hrana“, kazao je Elvis Mustafić.

Među brojnim gostima iz regiona je i posjetilac iz Bačke Palanke. Tuzlanska slana jezera posjetio je prvi put i već planira ponovni dolazak.

„Imaš pojest, popit, kupaš se, masiraš se, sve na jednom mjestu“, rekao je Slobodan Janjić.

A osim onih iz regiona, tu su gosti iz cijele Bosne i Hercegovine. Da su Panonska jezera odavno popularna turistička destinacija za Bosance i Hercegovce, potvrđuje i porodica Tabaković iz Velike Kladuše. Nekoliko dana odmora odlučili su provesti upravo u Tuzli, a osim ambijenta, posebno ističu blagotvoran učinak slane vode na zdravlje.

„Ovdje mi je drugi put da dolazim i osjećam se stvarno fantastično“, rekla je Šefika Tabaković.

„Stvarno je super, više nego fantastično, ja imam problem sa nogama i zato i dolazim ovdje i riješim problem“, kazao je Mirsad Tabaković.

Na Panonskim jezerima ni ove godine ne manjka domaćih gostiju. Mnogi Tuzlaci ovdje dolaze od samog otvaranja kompleksa i smatraju da je riječ o jedinstvenom sadržaju koji grad čini prepoznatljivim širom regiona.

„Pristupačno zaista, ja sam već u penziji imam penzionersku godišnju tako da je to kao poklon od grada nama, sve najbolje mislim, nemam nijednu primjedbu, da se higijena održava da je uredno“, rekao je Fadil Hujdurović.

A na to paze i u predućeu Panonika. Higijena i čistoća su najbitniji, a kvalitet slane vode redovno se kontroliše. Osim toga, tokom cijele sezone o sigurnosti kupača brinu spasioci, medicinske ekipe i ostalo osoblje kompleksa.