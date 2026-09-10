Univerzitet u Tuzli jača saradnju sa bošnjačkim vijećima iz regiona

Univerzitet u Tuzli danas je ugostio predstavnike Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Novog Pazara, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i Udruženja za kulturu, zajedničke vrijednosti i održivi razvoj „Divan“ iz Sjeverne Makedonije.

Susret je održan u prostorijama Rektorata, a razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje u oblastima obrazovanja, kulture i jezika, kao i o drugim pitanjima značajnim za bošnjačku zajednicu u regionu.

Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić istakao je da Univerzitet u okviru svojih razvojnih planova nastoji uspostavljati saradnju sa različitim društvenim subjektima i institucijama, te da u povezivanju s bošnjačkim vijećima vidi priliku za nove oblike saradnje.

Kako je naveo, cilj je uspostaviti nove veze, privući studente i saradnike koji mogu doprinijeti radu Univerziteta, ali i mladim ljudima iz zemalja regiona ponuditi mogućnosti visokog obrazovanja u Tuzli.

Tokom sastanka poseban značaj dat je razmjeni iskustava, znanja i dobrih praksi, kao i mogućnostima buduće saradnje u oblasti obrazovanja, kulturne razmjene te očuvanja i afirmacije bosanskog jezika i kulturnog identiteta.

Predstavnik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić naglasio je značaj obrazovanja i povezivanja mladih sa Tuzlom, ističući potrebu razvoja modela koji bi studentima iz Crne Gore omogućio jednostavniji pristup studijskim programima Univerziteta u Tuzli.

Predstavnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji Fuad Baćićanin govorio je o značaju visokog obrazovanja na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i nastojanjima da se bosanski jezik uspostavi kao studijski program.

Prema njegovim riječima, podrška institucija iz Bosne i Hercegovine u tom procesu ima poseban značaj, kao i spremnost Univerziteta u Tuzli da otvori vrata studentima iz Srbije, ne samo na studijskim programima od nacionalnog značaja nego i na drugim fakultetima.

O mogućnostima saradnje govorio je i predstavnik Udruženja „Divan“ iz Sjeverne Makedonije Zećir Ramčilović, koji je ukazao na potrebu organizovanja seminara i drugih obrazovnih programa, posebno u oblasti izučavanja jezika i stvaranja stručnog kadra.

Predstavnici bošnjačkih vijeća prethodnih dana učestvovali su i na Drugom međunarodnom naučnom simpoziju „Bosna i Hercegovina: nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora“, koji je okupio naučnike, univerzitetske profesore, istraživače te predstavnike institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Tokom susreta iskazana je spremnost za nastavak komunikacije i razvoj konkretnih oblika saradnje, s ciljem jačanja institucionalnih veza i podrške projektima važnim za bošnjačku zajednicu u regionu.