Prevoznici ponovo prijete blokadom granica, rok je 14. septembar

Arnela Šiljković - Bojić
Prevoznici širom BiH u protestima: blokirani teretni terminali, gužve bez incidenata
protest prevoznici

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom ukoliko do tada ne bude pronađeno rješenje za ograničen boravak profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.

Član Konzorcijuma „Logistika“ Nikola Brković kazao je da nakon višegodišnjih razgovora i brojnih apela prevoznicima ostaje sve manje mogućnosti za djelovanje.

Prema njegovim riječima, posebno je problematično to što Evropska komisija priznaje da problem postoji i navodi da je otvorena za razgovore, ali još nije ponudila konkretno rješenje.

Brković je, gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a, naveo da ni nakon višemjesečnih zahtjeva i upozorenja nije došlo do pomaka koji bi olakšao položaj profesionalnih vozača iz zemalja regiona.

Problem se odnosi na pravilo prema kojem državljani zemalja koje nisu članice Evropske unije u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana unutar perioda od 180 dana.

Prevoznici upozoravaju da takvo ograničenje stvara ozbiljne poteškoće profesionalnim vozačima koji zbog prirode posla često borave na području Evropske unije, zbog čega traže posebno rješenje za ovu kategoriju radnika.

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