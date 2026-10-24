Veš-mašina neugodno miriše? Očistite je u nekoliko jednostavnih koraka

Neugodan miris iz veš-mašine može se prenijeti i na tek opranu odjeću. Uzrok su često ostaci deterdženta, omekšivača, prljavštine i vlage koji se s vremenom nakupljaju u bubnju i drugim dijelovima uređaja.

Redovno održavanje može pomoći u sprečavanju neugodnih mirisa i očuvanju higijene mašine. Bosch na svojoj zvaničnoj stranici za podršku preporučuje čišćenje bubnja otprilike svaka tri mjeseca, uz prilagođavanje postupka uputstvima za konkretan model.

Pokrenite prazan ciklus pranja

Jedan od prvih koraka je pokretanje prazne mašine na programu za čišćenje bubnja, ako ga uređaj ima. U suprotnom odaberite odgovarajući program s visokom temperaturom, u skladu s uputstvom proizvođača.

Možete koristiti i namjensko sredstvo za čišćenje veš-mašina, ali je važno pridržavati se uputstava s pakovanja. Nemojte kombinovati različita sredstva za čišćenje jer njihove hemijske reakcije mogu biti opasne.

Očistite gumu oko vrata

Guma na vratima jedan je od dijelova na kojima se zadržavaju voda, dlake i ostaci deterdženta. Lagano je razmaknite i vlažnom krpom prebrišite nabore u kojima se može nakupiti prljavština.

Ako primijetite tamne mrlje ili naslage, detaljno očistite taj dio sredstvom koje je prikladno za materijal i prema uputstvima proizvođača uređaja.

Operite ladicu za deterdžent

Izvadite ladicu i operite je toplom vodom. Za uklanjanje naslaga možete koristiti mekanu četkicu, posebno u odjeljku za omekšivač, gdje se često stvara ljepljivi sloj.

Očistite i unutrašnjost prostora u koji se ladica vraća. Prije ponovnog postavljanja ostavite dijelove da se osuše.

Provjerite filter pumpe

U mnogim veš-mašinama filter pumpe nalazi se iza malog poklopca pri dnu uređaja. U njemu se mogu zadržavati vlakna, dlake i sitni predmeti, zbog čega ga je potrebno povremeno očistiti.

Prije otvaranja provjerite uputstvo za svoj model, isključite mašinu i pripremite plitku posudu i krpu jer iz filtera može isteći voda. Nakon čišćenja filter pravilno vratite na mjesto.

Kako spriječiti da se neugodan miris vrati?

Nekoliko jednostavnih navika može pomoći da veš-mašina duže ostane čista. Nakon pranja ostavite vrata i ladicu za deterdžent malo otvorene kako bi se unutrašnjost osušila. Opranu odjeću izvadite što prije, jer dugotrajno zadržavanje vlažnog veša u bubnju može pogodovati razvoju neugodnih mirisa.

Važno je i koristiti odgovarajuću količinu deterdženta i omekšivača. Njihov višak može ostavljati naslage u mašini, posebno ako se uređaj često koristi na programima s nižim temperaturama.

Redovno čišćenje bubnja, gume, ladice i filtera, uz pravilno provjetravanje nakon pranja, može pomoći da mašina ostane svježa, a odjeća bez neugodnih mirisa.