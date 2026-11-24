Apple bi početkom 2027. godine mogao predstaviti nekoliko pristupačnijih uređaja, među kojima su iPhone 18e, novi osnovni iPad i druga generacija laptopa MacBook Neo.

Prema informacijama tehnološkog novinara Marka Gurmana, predstavljanje novih uređaja očekuje se tokom februara i marta naredne godine.

Kompanija navodno mijenja dosadašnju strategiju predstavljanja proizvoda, s namjerom da nove uređaje lansira tokom cijele godine, umjesto da većinu noviteta predstavi u septembru.

Šta donosi iPhone 18e?

Pristupačniji model iPhone 18e trebao bi dobiti novi A20 procesor, 9 GB radne memorije i unaprijeđenu autonomiju baterije. U približno istom periodu očekuje se i predstavljanje standardnog modela iPhone 18, kao i nove verzije operativnog sistema iOS 27.4.

Informacije o cijeni iPhonea 18e za sada nisu poznate.

Novi iPad dobija umjetnu inteligenciju

Osnovni model iPada trebao bi dobiti A19 procesor, 8 GB radne memorije i podršku za Apple Intelligence, čime bi korisnicima postale dostupne funkcije zasnovane na umjetnoj inteligenciji.

Druga generacija MacBooka Neo navodno će biti opremljena procesorom A19 Pro i 12 GB radne memorije, dok se za novi MacBook Air očekuje M6 čip.

Tokom proljeća mogli bi stići i iPad Air s OLED ekranom, novi iPad Pro te iPhone Air 2 s dodatnom kamerom.

Prema Gurmanovim informacijama, Apple tokom ostatka 2027. godine planira predstaviti i generaciju iPhonea 20, nove pametne satove, pametne naočale i AirPods slušalice s kamerama.

Kompanija još nije službeno potvrdila datume predstavljanja niti specifikacije najavljenih uređaja.