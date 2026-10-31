Pet znakova da vaši prozori gube toplotu i povećavaju troškove grijanja

Prozori s vremenom mogu izgubiti svoja izolacijska svojstva, zbog čega toplota iz doma neprimjetno odlazi, a računi za grijanje postaju sve veći.

Iako se problemi najčešće ne pojavljuju iznenada, određene znakove moguće je primijetiti i prije dolaska hladnijih dana.

Prema pisanju portala Dom in vrt, koji se poziva na Good Housekeeping, postoji pet pokazatelja koji mogu ukazivati na to da prozori više ne pružaju odgovarajuću zaštitu od hladnoće.

1. Osjećate hladan zrak i kada su prozori zatvoreni

Ako pored zatvorenog prozora primjećujete strujanje hladnog zraka, moguće je da su gumeni dihtunzi dotrajali i da više ne osiguravaju dobro prijanjanje. To možete provjeriti tako što ćete tokom hladnijeg dana rukom preći duž okvira i pokušati utvrditi postoji li propuh.

2. Kondenzacija se često pojavljuje na staklu

Povremeno stvaranje kapljica na staklu nije neuobičajeno, posebno u prostorijama poput kuhinje i kupatila. Međutim, ako se kondenzacija redovno zadržava na unutrašnjoj strani prozora, to može ukazivati na slabiju izolaciju. Dugotrajno prisustvo vlage može dovesti i do pojave plijesni oko okvira.

3. Računi za grijanje rastu, iako ne mijenjate navike

Povećanje troškova grijanja ne mora uvijek biti posljedica viših cijena energenata. Prozori koji su vremenom izgubili izolacijska svojstva mogu uzrokovati veće gubitke toplote, zbog čega je potrebno više energije za održavanje željene temperature u prostorijama.

4. Prozori se teško otvaraju i zatvaraju

Ako prilikom zatvaranja morate dodatno gurati ili podizati prozor, moguće je da su okvir ili mehanizam istrošeni. Osim otežanog rukovanja, ovakav problem može utjecati i na kvalitetu zaptivanja, što omogućava izlazak toplog i ulazak hladnog zraka.

5. Primjećujete oštećenja na okvirima i dihtunzima

Pukotine, odvojeni slojevi silikona, istrošeni gumeni dijelovi i tragovi vlage znakovi su koje ne treba zanemariti. Ipak, to ne znači da je odmah potrebno mijenjati cijeli prozor. U pojedinim slučajevima problem se može riješiti zamjenom dihtunga ili manjim popravkama.

Prije početka sezone grijanja preporučuje se pregled prozora u svim prostorijama. Obratite pažnju na eventualni propuh, kondenzaciju, stanje okvira i jednostavnost zatvaranja.

Pravovremeno otkrivanje i otklanjanje manjih nedostataka može spriječiti veće gubitke toplote, poboljšati udobnost u domu i pomoći u smanjenju troškova grijanja.