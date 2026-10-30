Zamagljeni prozori ujutro: Šta ih uzrokuje i šta pomaže

Zamagljeni prozori ujutro česta su pojava u domovima tokom hladnijih dana, posebno nakon početka sezone grijanja. Kapljice vode na staklu mnogi jednostavno obrišu, ne razmišljajući o tome da se iza svakodnevnog problema može kriti višak vlage u prostoriji. Ako se kondenzacija ponavlja, naročito uz rubove prozora i na zidovima, povećava se mogućnost pojave plijesni.

Tokom jeseni i zime razlika između vanjske i unutrašnje temperature postaje sve izraženija. Kada topao i vlažan zrak iz prostorije dođe u dodir s hladnim staklom, vodena para pretvara se u sitne kapljice vode. Upravo zbog toga prozori često budu mokri nakon noći, čak i kada u stanu nema vidljivog izvora vlage.

Zašto su zamagljeni prozori češći kada počne grijanje?

Kuhanje, tuširanje, sušenje veša i svakodnevni boravak ukućana povećavaju količinu vlage u zraku. Tokom zime prozori se rjeđe otvaraju, a u pojedinim stanovima ventilacija nije dovoljna da ukloni vlagu koja se svakodnevno stvara.

Poseban problem može nastati u spavaćim sobama. Tokom noći prostorija je često zatvorena, dok disanjem dodatno povećavamo količinu vodene pare u zraku. Ako su prozorska stakla i vanjski zidovi hladni, ujutro se na njima može pojaviti kondenzacija.

Prema preporukama američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA), relativnu vlažnost zraka u zatvorenom prostoru poželjno je održavati između 30 i 50 posto. Vlažnost je moguće pratiti jednostavnim uređajem koji se naziva higrometar.

Šta pomaže protiv vlage i pojave plijesni?

Jedna od korisnih navika jeste redovno provjetravanje prostorija, posebno nakon kuhanja i tuširanja. Kratko otvaranje prozora može pomoći u izmjeni zraka, naročito kada je vanjski zrak hladniji i suši od unutrašnjeg.

Ako se veš suši u zatvorenoj prostoriji, potrebno je osigurati dovoljno ventilacije. Vlaga koja isparava iz odjeće ostaje u zraku, a zatim se može taložiti na hladnim površinama.

Važno je i održavati odgovarajuću temperaturu u stanu. Slabo zagrijane prostorije i hladni zidovi pogodniji su za nastanak kondenzacije, dok pravilno grijanje, uz provjetravanje, može smanjiti ovaj problem.

Ako su zamagljeni prozori svakodnevna pojava, a na zidovima se pojavljuju tamne mrlje ili se osjeti miris vlage, potrebno je provjeriti postoji li problem s izolacijom, ventilacijom ili prodorom vode.

Plijesan se ne uklanja trajno samo premazivanjem zida bojom. Potrebno je otkriti i otkloniti izvor vlage, jer će se u suprotnom problem vjerovatno ponovo pojaviti.