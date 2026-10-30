Promet putnika na aerodromima FBiH porastao za 8,5 posto

Promet putnika na aerodromima u Federaciji Bosne i Hercegovine porastao je za 8,5 posto tokom trećeg tromjesečja 2026. godine u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci koje je danas objavio Federalni zavod za statistiku. Od jula do septembra u međunarodnom prometu evidentirana su ukupno 1.057.772 putnika, što potvrđuje nastavak rasta zračnog saobraćaja.

Prema zvaničnim podacima, tokom ova tri mjeseca zabilježeno je 7.712 operacija slijetanja i polijetanja aviona, što predstavlja povećanje od 4,5 posto u odnosu na isti period 2025. godine.

Od ukupnog broja avionskih operacija, 7.574 odnosile su se na strane avione, dok je kod domaćih aviona evidentirano 138 operacija.

U redovnom međunarodnom putničkom saobraćaju zabilježena su 1.007.583 putnika, dok je vanrednim letovima prevezeno 50.189 putnika.

Promet putnika na aerodromima raste i na godišnjem nivou

Pozitivni rezultati vidljivi su i kada se posmatra prvih devet mjeseci ove godine. U periodu od januara do septembra međunarodni promet putnika na aerodromima dostigao je 2.332.748 putnika, što predstavlja rast od 12 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno je zabilježeno 17.537 avionskih operacija, odnosno 5,8 posto više nego u prvih devet mjeseci 2025. godine.

Za razliku od putničkog saobraćaja, promet tereta bilježi pad. U trećem tromjesečju prevezene su 562 tone tereta, što je za 6,6 posto manje nego u istom periodu prošle godine.

U prvih devet mjeseci ukupni promet tereta iznosio je 1.660 tona, što predstavlja smanjenje od 10,1 posto na godišnjem nivou.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku odnose se na komercijalni zračni saobraćaj, a u evidenciji putnika nisu obuhvaćeni putnici u tranzitu.