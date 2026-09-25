EasyJet uvodi direktne letove iz bh. grada

Jasmina Ibrahimović

EasyJet će od proljeća 2027. godine povezati Sarajevo sa dvije nove destinacije u Švicarskoj, Ženevom i Baselom.

Letovi između Sarajeva i Ženeve počet će 22. aprila 2027. godine i bit će dostupni dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Linija prema Baselu bit će uspostavljena 10. maja, a letovi će saobraćati ponedjeljkom i petkom.

Nove direktne linije omogućit će putnicima jednostavnije putovanje između Bosne i Hercegovine i Švicarske, bez presjedanja, a posebno bi trebale koristiti poslovnim putnicima, bh. dijaspori i turistima.

Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo navode da nove linije predstavljaju nastavak širenja mreže destinacija i jačanja povezanosti sa evropskim tržištima.

Vršilac dužnosti direktora Aerodroma Sarajevo Dino Selimović istakao je da će uvođenje letova za Ženevu i Basel dodatno proširiti ponudu destinacija dostupnih putnicima, uz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Turističke zajednice KS.

EasyJet trenutno saobraća na više od 1.200 linija prema više od 160 aerodroma u 35 zemalja, a karte za nove linije iz Sarajeva već su dostupne putem njihove web stranice i mobilne aplikacije.

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