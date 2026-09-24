Svi skeneri za Opće izbore stigli u BiH, distribucija počinje 27. septembra

Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim Općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će u nedjelju, 27. septembra, saopćeno je na sjednici Centralne izborne komisije BiH. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba potvrdio je da je isporuka uređaja završena.

Na sjednici su donesene i nove odluke zbog kršenja odredbi Izbornog zakona. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je u dva predmeta sa ukupno 15.000 KM zbog preuranjene izborne kampanje i korištenja djece u političke svrhe.

U jednom predmetu političkom subjektu izrečena je kazna od 10.000 KM zbog fotografija sa političkog događaja na kojima su bila djeca. Adrijana Basara kažnjena je sa 3.500 KM, dok su Mirna Savić Banjac i Tanja Palačković kažnjene sa po 3.000 KM.

U drugom predmetu Pokret Sigurna Srpska kažnjen je sa još 5.000 KM, dok je Draško Stanivuković kažnjen sa 4.000 KM zbog objava na društvenim mrežama na kojima su bila djeca.

Centralna izborna komisija kaznila je i Narod i pravdu sa 4.000 KM zbog preuranjene izborne kampanje. Stranka „Snaga naroda – Ramo Isak“ kažnjena je sa 4.000 KM zbog korištenja djece u političke svrhe, a istu kaznu dobio je i kandidat te stranke Edin Kajević zbog objavljivanja fotografija na kojima su bila djeca.

Tokom sjednice članovi CIK-a Vanja Bjelica Prutina i Željko Bakalar ukazali su i na pitanja u vezi sa biračkim odborima i pripremama za predstojeći izborni dan.

CIK je izmijenio i odluku o naknadama za rad biračkih odbora, pa će operaterima angažovanim na Općim izborima biti isplaćeno po 310 KM.

Donesena je i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za štampanje i pakovanje kandidatskih listi. Vrijednost ugovora iznosi 102.558 KM bez PDV-a, a posao će biti povjeren grupi ponuđača koju čine Smartmatic BiH, Smartmatic International i DSC agencija za zaštitu ljudi i imovine.

Na dnevnom redu bili su i zahtjevi za akreditovanje izbornih posmatrača za Opće izbore, među kojima su zahtjevi više ambasada, međunarodnih organizacija i političkih subjekata.