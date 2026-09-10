Testni izbori sutra širom BiH, u Tuzli glasanje od 9 do 15 sati

Adin Jusufović
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjetila je građane da će sutra, 11. septembra, u svim općinama i gradovima u zemlji biti održani testni izbori, u periodu od 9 do 15 sati.

Testno glasanje bit će organizovano i u Tuzli, gdje će građani također moći glasati od 9 do 15 sati.

Za potrebe probnih izbora svaka općinska i gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto na kojem će biti simuliran cjelokupan proces glasanja. Na tim lokacijama moći će učestvovati birači s područja pripadajuće općine ili grada.

U pojedinim lokalnim zajednicama testiranje će, osim na imaginarnim biračkim mjestima, biti organizovano i na lokacijama koje se koriste tokom redovnog izbornog procesa.

Iz CIK-a BiH pozvali su građane da se odazovu testnim izborima kako bi se nove procedure i izborni sistem provjerili prije održavanja izbora.

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