Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na Općim izborima 2026. godine naći će se veliki broj kandidata za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kandidatskim listama u tri izborne jedinice koje obuhvataju područje Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 294 kandidata, dok se iz ovih izbornih jedinica bira ukupno 16 direktnih zastupnika.

To znači da, posmatrano zbirno, na jedan direktni mandat dolazi više od 18 kandidata.

Najveći broj kandidata nalazi se u izbornoj jedinici 403, koja obuhvata Tuzlu, Lukavac, Srebrenik i Čelić. U ovoj izbornoj jedinici prijavljeno je ukupno 117 kandidata na 15 političkih lista, a bira se sedam zastupnika.

U izbornoj jedinici 402 nalazi se 92 kandidata raspoređena na 13 lista, dok se bira pet zastupnika.

Izborna jedinica 404 ima 85 kandidata na 14 političkih lista, a iz nje će direktno biti izabrana četiri zastupnika u Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Zbirno, u ove tri izborne jedinice politički subjekti imaju 42 kandidatske liste, odnosno isto toliko nosilaca listi.

Zanimljiv je i podatak o zastupljenosti žena na prvim pozicijama. Od ukupno 42 nosioca liste, samo je šest žena, što predstavlja oko 14 posto.

Među ženama koje predvode kandidatske liste su Nihada Okanović, Amra Nadarević Vodenčarević, Medina Purić Ibrišimović, Armina Jahić, Elzina Pirić i Slađana Jurić.

Posebnu pažnju privlači i činjenica da se među nosiocima listi nalaze brojna poznata politička imena iz Tuzlanskog kantona.

Aktuelni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić prvi je na listi SDA u izbornoj jedinici 403.

SDA u izbornoj jedinici 402 predvodi Rahim Gadžić, dok je nosilac liste ove stranke u izbornoj jedinici 404 Bego Gutić.

Nositelji lista SDP-a su Nihad Krajinović u izbornoj jedinici 402, Vedran Lakić u jedinici 403 i Nusret Mamić u izbornoj jedinici 404.

Kada je riječ o koaliciji NES–PDA–Naprijed!, prve pozicije na listama zauzimaju Nihada Okanović, Emir Šahović i Elzina Pirić.

Ipak, prilikom posmatranja ukupnog broja od 294 kandidata treba imati u vidu da izborna jedinica 402 ne obuhvata isključivo područje Tuzlanskog kantona.

Osim Gradačca, Gračanice i Doboj Istoka, u toj izbornoj jedinici nalaze se i Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Brčko distrikt BiH.

Zbog toga je preciznije govoriti o 294 kandidata na listama u izbornim jedinicama koje obuhvataju Tuzlanski kanton, a ne nužno o 294 kandidata koji dolaze isključivo iz TK.

Opći izbori 2026. godine tako će donijeti veliku konkurenciju za mjesta u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a birači će između stotina ponuđenih imena odlučivati ko će u narednom mandatu zastupati njihove izborne jedinice.