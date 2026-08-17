Opći izbori zakazani za 4. oktobar

Opći izbori 2026.bit će održani 4. oktobra, a građane Bosne i Hercegovine ove godine očekuju značajne promjene u načinu provođenja izbornog procesa.

Prvi put bi u većem obimu trebale biti korištene nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičko skeniranje glasačkih listića.

Na izborima će građani birati članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Parlamentu Federacije BiH, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike RS, kao i zastupnike u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.

Nove tehnologije uvode se nakon pilot-projekta provedenog tokom lokalnih izbora 2024. godine, a njihov osnovni cilj je povećanje sigurnosti i integriteta izbornog procesa te vraćanje povjerenja građana u izbore. Elektronsko glasanje, međutim, nije predviđeno.

Opći izbori 2026. uz drugačiju proceduru glasanja

Osnovni princip glasanja ostat će isti, birači će se identificirati, popuniti glasački listić, a glasovi će potom biti prebrojani. Ipak, tehnički dio procedure bit će znatno drugačiji zbog korištenja novih uređaja i softverskih rješenja.

Promjene bi trebale omogućiti precizniju identifikaciju birača, smanjiti mogućnost izbornih zloupotreba i ubrzati objavljivanje rezultata. Birači će se istovremeno morati prilagoditi i drugačijem izgledu glasačkih listića.

Predsjednik Strateškog odbora Koalicije „Pod lupom“ Vehid Šehić upozorio je da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za potpuno regularan izborni proces, naglašavajući odgovornost političkih subjekata, članova biračkih odbora i svih učesnika da poštuju Izborni zakon i odluke Centralne izborne komisije BiH.

Veliki broj političkih stranaka i kandidata i ove godine ulazi u izbornu utrku. Centralna izborna komisija ovjerila je 64 kandidatske liste za kompenzacijske mandate, na kojima se nalazi ukupno 773 kandidata.

Istovremeno traju tehničke pripreme za provođenje izbora. Prema informacijama CIK-a BiH, već je zaprimljeno 200 uređaja za biometrijsku identifikaciju i 200 skenera, a planirane su edukacije trenera i probna testiranja sistema.

Član CIK-a BiH Željko Bakalar naveo je da je prilagođavanje tehnologije složenom izbornom sistemu Bosne i Hercegovine zahtjevan proces, ali da se ne očekuju veći problemi u njenoj primjeni.

Iako bi Opći izbori 2026. trebali donijeti veću kontrolu nad tehničkim dijelom izbornog procesa, očekuje se da će biračima trebati određeno vrijeme da se priviknu na novu proceduru. Moguća su i sporija glasanja na pojedinim biračkim mjestima, posebno u početnim satima izbornog dana.

Nove tehnologije neće mijenjati način formiranja vlasti nakon izbora, pa će nakon objavljivanja rezultata uslijediti politički pregovori i proces uspostavljanja vlasti na različitim nivoima.