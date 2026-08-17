Elektroprivrede u FBiH prvo polugodište završile u plusu

Elektroprivrede u FBiH ostvarile su pozitivne poslovne rezultate u prvih šest mjeseci ove godine, uz ukupne investicije veće od 132 miliona KM.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je o poslovanju elektroprivrednih društava s direktorom JP Elektroprivreda BiH Sanelom Buljubašićem i direktorom JP Elektroprivreda HZ HB Dragom Bagom.

Prema podacima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Elektroprivreda BiH je u prvom polugodištu ostvarila dobit od 10,4 miliona KM, dok je vrijednost investicija iznosila 80,2 miliona KM.

Elektroprivreda HZ HB u istom periodu zabilježila je dobit od 27,2 miliona KM, uz više od 52 miliona KM uloženih u investicije.

Lakić je ocijenio da ostvareni rezultati pokazuju značaj odgovornog upravljanja energetskim kompanijama, te je čestitao upravama, nadzornim odborima i radnicima oba preduzeća.

Ukupna dobit koju su elektroprivrede u FBiH ostvarile u prvih šest mjeseci premašila je 37 miliona KM, dok su investicije zajedno iznosile više od 132 miliona KM.