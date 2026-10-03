Nova tehnologija: Biometrijska identifikacija i skeniranje glasačkih listića

Opći izbori u Bosni i Hercegovini donose novinu u vidu primjene novih izbornih tehnologija, koje će se koristiti u procesu identifikacije birača i evidentiranja glasačkih listića.

Na biračkim mjestima koristit će se uređaji za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača. Nakon provjere identiteta i drugih propisanih procedura, biraču se omogućava glasanje.

Novina je i skeniranje glasačkih listića. Nakon što birač završi glasanje, glasački listić prolazi kroz uređaj za skeniranje, čime se podaci o glasovima elektronski evidentiraju.

Uvođenjem novih tehnologija nastoji se unaprijediti izborni proces, posebno u dijelu identifikacije birača, obrade glasačkih listića i prenosa izbornih rezultata.

Istovremeno, korištenje tehnologije ne isključuje propisane procedure ručnog brojanja i kontrole izbornih rezultata.

Centralna izborna komisija BiH ranije je provodila testiranja novih tehnologija kako bi se provjerila tehnička spremnost sistema i biračkih odbora pred izborni dan.

Birači zbog novih tehnologija ne trebaju mijenjati osnovni način glasanja – potrebno je pratiti upute biračkog odbora i pravilno popuniti glasačke listiće.