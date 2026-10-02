BiH remizirala sa Švedskom u Džekinom oproštaju od reprezentacije

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je 1:1 protiv Švedske u trećem kolu Lige nacija, na utakmici odigranoj na Bilinom polju u Zenici.

Švedska je povela u 61. minuti preko Viktora Gyökeresa, nakon nesporazuma u odbrani Zmajeva. Samo dvije minute kasnije uslijedio je emotivan trenutak – selektor Sergej Barbarez iz igre je izveo Edina Džeku, kojem je ovo bio posljednji nastup za reprezentaciju. Kapitenu su saigrači napravili špalir, a publika ga je ispratila velikim aplauzom.

Izjednačenje je stiglo u 80. minuti. Kerim Alajbegović je pokušao centrirati s desne strane, a lopta je, nakon što je Nikola Katić nije uspio zahvatiti, prevarila švedskog golmana i završila u mreži za 1:1.

Džeko je u prvom poluvremenu postigao pogodak, ali je on poništen zbog toga što je lopta prije centaršuta napustila teren.

Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa su BiH i Švedska podijelile bodove. Utakmica će, osim rezultata, ostati upamćena kao posljednji Džekin nastup u dresu reprezentacije BiH.