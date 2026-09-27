Zmajeve sutra čeka novi izazov: BiH protiv Rumunije u Bukureštu

RTV SLON
Zmajevi pred početkom Lige nacija: Prvo Poljska, pa Rumunija
Zmajevi pred početkom Lige nacija: Prvo Poljska, pa Rumunija/ Foto: FS BIH

Nakon remija bez golova protiv Poljske u Varšavi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine već sutra nastavlja takmičenje u UEFA Ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza gostovat će Rumuniji u Bukureštu, gdje ih očekuje drugo kolo grupne faze.

Susret na Nacionalnoj areni počinje u 20:45 sati, a reprezentativci BiH u Bukurešt su otputovali dan nakon utakmice s Poljskom. Tamo će večeras odraditi posljednji trening pred duel s Rumunijom, dok je prije treninga zakazana i konferencija za medije.

Zmajevi su u prvom kolu osvojili bod u Varšavi, a utakmica protiv Rumunije bit će prilika za nastavak pozitivnog rezultatskog niza u grupi B4, u kojoj se još nalaze Švedska i Poljska.

Posebnost sutrašnjeg susreta bit će atmosfera na stadionu. Utakmica će biti odigrana bez prisustva publike, pa na tribinama neće biti ni navijača Bosne i Hercegovine.

Nakon Rumunije, reprezentaciju BiH očekuju još dvije utakmice u ovom reprezentativnom terminu – 2. oktobra protiv Švedske i 5. oktobra protiv Poljske, obje na Bilinom polju u Zenici.

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