Hrvatska slavila u Pragu, Modrić golom predvodio Vatrene protiv Češke

RTV SLON
Foto: FS Engleska

Nogometna reprezentacija Hrvatske pobjedom je otvorila novi ciklus Lige nacija. Vatreni su u Pragu savladali Češku rezultatom 2:1, a jedan od ključnih trenutaka utakmice bio je pogodak Luke Modrića.

Iskusni kapiten Hrvatske doveo je svoju reprezentaciju u vodstvo u 47. minuti, a na terenu je proveo 76 minuta.

Modrić je i u 41. godini pružio zapaženu partiju. Prema podacima SofaScorea, za svoj nastup dobio je ocjenu 8.4.

Veznjak Milana imao je vrlo visok procenat uspješnosti dodavanja. Od ukupno 66 pokušaja, 61 je bilo precizno, dok je kod dugih lopti imao maksimalan učinak – sva četiri pokušaja bila su uspješna.

Utakmicu je završio s jednim šutem prema golu, koji je pretvoren u pogodak, kao i jednim uspješnim driblingom i jednim presječenim dodavanjem.

Hrvatska je tako upisala pobjedu na startu takmičenja, dok je Modrić još jednom bio među najzapaženijim pojedincima svoje reprezentacije.

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