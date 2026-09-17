Hrvatska uvodi posebne vize za vozače iz zemalja izvan EU

Adin Jusufović
Hrvatska uvodi posebne vize za vozače iz zemalja izvan EU

Hrvatska je postala prva članica Evropske unije koja je omogućila izdavanje posebnih dugoročnih viza vozačima autobusa i kamiona zaposlenim u kompanijama registrovanim u trećim zemljama.

Prema informacijama poslovnog udruženja srbijanskih prijevoznika Pumed, podnošenje zahtjeva za ove vize bit će omogućeno od 23. septembra. Mjera se odnosi na profesionalne vozače teretnih vozila i autobusa koji su državljani zemalja izvan Evropske unije.

Hrvatska ambasada u Beogradu u početku će primati ograničen broj zahtjeva dnevno, a očekuje se da će njihov broj biti povećavan kako se elektronski sistem bude prilagođavao novoj proceduri.

Iz hrvatskih diplomatskih izvora navedeno je da ova mogućnost nije namijenjena samo državljanima Srbije, već i građanima drugih zemalja zapadnog Balkana, kao i država čiji državljani ni inače ne trebaju vizu za ulazak u Hrvatsku.

Odluka je donesena kao odgovor na probleme s kojima se suočavaju prijevoznici sa zapadnog Balkana nakon uvođenja strožeg digitalnog sistema kontrole ulaska i izlaska na granicama Evropske unije.

Prema šengenskim pravilima, državljani trećih zemalja mogu boraviti u šengenskom prostoru najviše 90 dana unutar perioda od 180 dana. Za profesionalne vozače to je predstavljalo veliki problem, jer su zbog čestih putovanja veoma brzo dostizali dozvoljeni broj dana boravka.

Prijevoznici su upozoravali da takva pravila mogu otežati međunarodni transport, poslovanje kompanija i funkcionisanje lanaca snabdijevanja.

Iz Pumeda napominju da dugoročne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne predstavljaju opću dozvolu za rad niti omogućavaju neograničen boravak u drugim članicama Evropske unije.

Ipak, ovu odluku vide kao važan prvi korak i mogući model koji bi u budućnosti mogle primijeniti i druge članice EU kako bi olakšale međunarodni cestovni transport i protok robe.

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