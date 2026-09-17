Švedski premijer Ulf Kristersson podnio ostavku

Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je ostavku nakon što je njegov desni blok na parlamentarnim izborima osvojio manje mandata od opozicionog bloka predvođenog Socijaldemokratama Magdalene Andersson.

Kristersson je odluku objavio na društvenoj mreži X nakon završetka brojanja glasova. Prema trenutnoj raspodjeli, četiri opozicione stranke osvojile su 176 od ukupno 349 mjesta u Riksdagu, dok je blok stranaka koje su činile ili podržavale dosadašnju vladu osvojio 173 mandata.

Razlika između dva politička bloka izuzetno je mala. Reuters navodi da ih je u ukupnom broju glasova razdvajalo približno 42.500 glasova.

Kristersson je predvodio Umjerenu stranku i vladu desnog centra, koju su činili još Kršćanski demokrati i Liberali, uz parlamentarnu podršku Švedskih demokrata.

Nakon izbora, liderica Socijaldemokrata Magdalena Andersson započela je razgovore s drugim opozicionim strankama o mogućnostima formiranja nove vlade. U opozicionom bloku su, pored Socijaldemokrata, Lijeva stranka, Stranka centra i Zeleni.

Formiranje nove vlade ipak bi moglo potrajati zbog različitih stavova stranaka koje čine opozicionu većinu, posebno o ekonomskim i poreskim pitanjima.

Švedska ima dugu tradiciju koalicionih i manjinskih vlada, a pregovori nakon izbora često traju sedmicama. Nakon izbora 2022. godine bilo je potrebno 37 dana da bude formirana vlada.

Jedna od značajnijih promjena na ovogodišnjim izborima odnosi se na Švedske demokrate, koji su prvi put od ulaska u parlament 2010. godine zabilježili pad podrške. Stranka je osvojila 62 mandata, odnosno 11 manje nego na prethodnim izborima.

Nakon Kristerssonove ostavke slijedi proces formiranja nove vlade, u kojem važnu ulogu ima predsjednik švedskog parlamenta.