Dječak upucao šest maloljetnika u Švedskoj

Četrnaestogodišnji dječak uhapšen je nakon što je u ranim jutarnjim satima u švedskom gradu Gävle otvorio vatru na grupu mladih, pri čemu je ranjeno šest maloljetnih osoba.

Pucnjava se dogodila oko dva sata ujutro u prometnoj ulici punoj barova i restorana, što je izazvalo paniku među prolaznicima. Na mjesto događaja odmah su stigle brojne policijske patrole i ekipe hitne pomoći, koje su povrijeđene prevezle u bolnice.

Policija je potvrdila da je osumnjičeni dječak (14) lišen slobode i da se tereti za pokušaj ubistva, dok će tokom dana biti ispitan.

Zasad nije poznat motiv napada, a stanje povrijeđenih mladih osoba nije objavljeno. Istraga je u toku.