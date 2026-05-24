Pucnjava kod Bijele kuće: Tajna služba uzvratila na napad naoružane osobe

Jedna osoba je poginula, a jedna je ranjena u subotu nakon pucnjave u blizini sigurnosnog punkta Bijele kuće, potvrđeno je iz američke Tajne službe.

Incident se dogodio kod raskrsnice 17. ulice i Pennsylvania Avenue, u neposrednoj blizini kompleksa Bijele kuće. Prema preliminarnim informacijama, muškarac je prišao punktu Tajne službe, iz torbe izvadio oružje i počeo pucati prema službenicima, piše CNN

Pripadnici Tajne službe uzvratili su vatru i pogodili napadača, koji je prevezen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo. Tokom pucnjave ranjena je i jedna osoba koja se nalazila u blizini, ali za sada nije potvrđeno da li je pogođena hicima napadača ili tokom razmjene vatre.

Niko od pripadnika Tajne službe nije povrijeđen. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku incidenta nalazio se u Bijeloj kući, ali, prema navodima službi, nije bio ugrožen.

Nakon pucnjave kompleks Bijele kuće stavljen je pod blokadu, a novinarima i osoblju naređeno je da ostanu u sigurnim prostorijama. Novinari koji su se nalazili na sjevernom travnjaku evakuisani su u prostoriju za brifinge.

U istragu se uključio i FBI, čiji je direktor Kash Patel saopćio da federalni timovi pružaju podršku Tajnoj službi. Blokada područja ukinuta je nešto poslije 18:45 sati po lokalnom vremenu.