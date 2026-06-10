Konstituirana Komisija za saradnju sa iseljeništvom Predstavničkog doma PSBiH

Konstituirana je Komisija za saradnju sa iseljeništvom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Na konstituirajućoj sjednici za predsjedavajućeg Komisije izabran je dr. Denis Zvizdić, dok je za prvog zamjenika predsjedavajućeg izabran Marinko Čavara.

Za drugog zamjenika predsjedavajućeg Komisije izabran je Darko Babalj.

Komisija za saradnju sa iseljeništvom uspostavljena je kao stalno radno tijelo Predstavničkog doma PSBiH usvajanjem Dopune Poslovnika.

Za članove Komisije izabrani su i poslanici Sabina Ćudić, Vlatko Glavaš, Elvisa Hodžić, Albin Muslić, Milan Petković i Edin Ramić.