Katić i Vasilj pred Kanadu: Zmajevi se adaptirali i spremni dočekuju prvi izazov na Mundijalu

„A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u Torontu, u sklopu završnih priprema za nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza nastavljaju sa uigravanjem ekipe pred predstojeće utakmice na Mundijalu, a trening u Kanadi protekao je u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača.

Stručni štab reprezentacije BiH realizuje planirane aktivnosti, dok Zmajevi kroz svaki trening nastoje podići nivo forme i spremnosti za izazove koji ih očekuju na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.

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Uoči treninga predstavnicima medija obratili su se Nikola Katić i Nikola Vasilj, koji su govorili o adaptaciji ekipe, uslovima za rad i prvoj utakmici protiv Kanade.

„Već smo dugo ovdje, adaptirali smo se na vremensku razliku. Pripremamo se u odličnim uslovima i drago nam je što smo ovdje. Ne razmišljamo dokle ćemo dogurati na Svjetskom prvenstvu, najvažniji nam je današnji trening i tako idemo do utakmice sa Kanadom. Zasluženo smo tu i imamo obavezu da se kvalitetno spremimo i budemo najbolji kad dođu utakmice“, rekao je Katić.

Vasilj je istakao da ekipi nije bilo jednostavno priviknuti se na vremensku razliku nakon dugog puta, ali da su se reprezentativci sada već adaptirali na uslove u Kanadi.

„Pred nama je meč sa Kanadom kojoj će nedostajati Davies, ali oni su ekipa koja ima šta da pokaže. Imaju kvalitetan tim“, rekao je Vasilj.

Zmajevi će sutra u 10:30 po lokalnom vremenu odraditi još jedan trening na Centennial Parku u Torontu.