Pucnjava u Banovićima: Jedna osoba smrtno stradala

U naselju Čifluk kod Banovića danas, 7. juna 2026. godine, dogodila se pucnjava u kojoj je jedna muška osoba smrtno stradala, dok je jedna ženska osoba povrijeđena.

Kako je saopćeno iz MUP-a TK, Policijskoj stanici Živinice oko 10:40 sati prijavljeno je da je u naselju Čifluk, općina Banovići, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih osoba.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Banovići i OKP PU Banovići, kao i Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Navodi iz prijave su potvrđeni, a na mjestu događaja zatečeno je tijelo muške osobe bez znakova života i jedna povrijeđena ženska osoba, koja je prevezena u JZU UKC Tuzla.

Na mjesto događaja upućen je i Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, koji je zajedno s policijskim službenicima PS Banovići pronašao i stavio pod kontrolu osobu koja se dovodi u vezu s upotrebom vatrenog oružja.

Riječ je o H.T. rođenom 1962. godine, kojem je oduzeta sloboda, nakon čega je sproveden u službene prostorije PS Banovići.

Prilikom postupanja pronađeno je i vatreno oružje, automatska puška, koja je najvjerovatnije korištena u ovom događaju.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem. Uviđaj će obaviti istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK.