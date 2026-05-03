Nestašica goriva u Evropi: Jedna država razmatra smanjenje brzine vožnje na 70 km/h

Švedska bi, zbog upozorenja na moguću nestašicu goriva, mogla uvesti ozbiljne mjere štednje energije, među kojima je i ograničenje brzine na cestama.

Kako prenose švedski mediji, predstavnica Švedske agencije za energiju Ella Kilim navela je da se razmatra mogućnost smanjenja maksimalne brzine vožnje na 70 kilometara na sat, posebno u gusto naseljenim područjima.

Razlog za takvu mjeru je potencijalna nestašica goriva i potreba da se smanji potrošnja energije. Prema njenim riječima, situacija bi se mogla dodatno pogoršati ukoliko se nastavi globalna energetska kriza, posebno zbog sukoba na Bliskom istoku koji utiče na stabilnost tržišta nafte i goriva.

Na ozbiljnost situacije upozoravaju i pojedini analitičari. Christian Kopfer iz kompanije Arctic Securities smatra da je stanje teže nego što zvanične institucije trenutno prikazuju, te ne isključuje mogućnost da već tokom ljeta dođe do ograničenja potrošnje goriva za građane.

Ukoliko se kriza produbi, švedske vlasti mogle bi razmatrati i dodatne mjere, uključujući racionalizaciju goriva, ograničenje kupovine i strožija pravila u saobraćaju. Konačne odluke još nisu donesene.