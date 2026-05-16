Dizel jeftiniji za 80 feninga: Hoće li gorivo pasti ispod tri KM?

Cijene dizela u Bosni i Hercegovini bilježe pad i u prosjeku su niže za 70 do 80 feninga po litru u odnosu na period od prije nešto više od mjesec dana. Ipak, stručnjaci upozoravaju da povratak na ranije nivoe cijena za sada nije realan.

Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, kaže da su trenutne cijene goriva na benzinskim pumpama u skladu s kretanjima na svjetskim berzama.

“Cijene dizela su pale za oko 70 do 80 feninga po litru u odnosu na period od prije mjesec dana, kada je dizel koštao 3,99 KM”, kazao je Savić za “Nezavisne novine“.

Kako pojašnjava, dok traje sukob na Bliskom istoku, ne mogu se očekivati cijene goriva kakve su bile prije njegovog početka.

“Pratimo situaciju na svjetskom tržištu”, naveo je Savić.

Prema njegovim riječima, cijene dizela u Banjaluci trenutno se kreću od 3,22 do 3,35 KM po litru, dok benzin košta od 2,85 do 2,99 KM po litru. Dodaje da cijene benzina padaju sporije, jer su i u ranijem periodu sporije rasle.

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević navodi da na pumpama ima manjih korekcija cijena, ali da one zavise od lokacije i dobavljača, te da trenutno nema značajnijih promjena.

“Tržište je već posljednjih dvadesetak dana prilično stabilno. Postoje male promjene, ali ništa značajno. Tržište se stabilizovalo i snabdijevanje je uredno”, naveo je Bečarević za “Nezavisne novine”.

On ističe da i dalje postoji neizvjesnost u vezi s budućim kretanjem cijena, jer sve zavisi od razvoja situacije na globalnom tržištu nafte i sukoba na Bliskom istoku.

“U slučaju eskalacije sukoba moguće je očekivati rast cijena, dok bi stabilizacija mogla dovesti do njihovog pada”, pojašnjava Bečarević.

U ovom trenutku cijene su, kako navodi, korektne i prate kretanja na svjetskim berzama. Barel nafte trenutno iznosi oko 105 dolara.

Bečarević dodaje da sada nije realno očekivati povratak cijena na nivo prije početka sukoba. Procjene su da bi, u trenutnim okolnostima, gorivo moglo ostati na nivou od oko tri marke po litru, uz manja odstupanja.

“Ako bi se stanje stabilizovalo na duži period, moguće je da bi došlo do pada cijene nafte na oko 80 dolara po barelu, što bi se odrazilo i na pad cijena derivata ispod tri marke”, zaključuje Bečarević i dodaje da je trenutno teško predvidjeti dalji razvoj situacije.

Prije sukoba na Bliskom istoku cijene dizela kretale su se od 2,25 do 2,29 KM po litru, dok je benzin koštao od 2,25 do 2,32 KM.

Vlada Republike Srpske je na telefonskoj sjednici u petak donijela odluku o produženju realizacije Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. juna.

Podsjećamo, Vlada RS je na 4. sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, donijela Odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpnim stanicama.