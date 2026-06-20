Evo koliko košta gorivo u pojedinim gradovima u BiH

Cijene goriva u BiH i dalje su među temama koje najviše zanimaju vozače, a podaci pokazuju da su razlike među gradovima ponovo značajne.

Dok se na pojedinim benzinskim pumpama dizel može pronaći po cijeni nižoj od 2,50 KM po litru, u nekim mjestima njegova cijena prelazi 3 KM po litru.

Prema dostupnim podacima za subotu, 20. juni, najskuplji dizel trenutno se toči u Teočaku i Foči, gdje cijena iznosi oko 3,13 KM po litru.

U Tuzli vozači za dizel izdvajaju oko 2,79 KM po litru, dok je cijena benzina oko 2,74 KM po litru.

U Sarajevu se cijena dizela kreće oko 2,79 KM, dok je benzin oko 2,69 KM po litru. To predstavlja pad u odnosu na srijedu, 17. juni. Slične cijene goriva bilježe se i u Mostaru.

Među povoljnijim lokacijama izdvaja se Cazin, gdje je dizel i dalje 2,29 KM po litru, dok u Tešnju cijena dizela iznosi oko 2,66 KM.

Prosječna cijena goriva u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 2,95 KM za dizel, dok se benzin u prosjeku kreće oko 2,87 KM po litru.

Na linku OVDJE pogledajte kakve su cijene goriva u vašem gradu.

Razlika između najskupljih i najjeftinijih benzinskih pumpi pokazuje da vozači u pojedinim dijelovima zemlje za isti rezervoar mogu platiti znatno više, zbog čega se cijene goriva i dalje pažljivo prate.