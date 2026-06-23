Zmajevi odradili službeni trening uoči odlučujućeg duela

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je danas službeni trening na stadionu America First Field u Salt Lake Cityju uoči utakmice trećeg kola Grupe B FIFA Svjetskog prvenstva 2026 protiv Katara.

Izabranici stručnog štaba iskoristili su posljednje sate pred važan susret za završne pripreme, a atmosfera u ekipi pokazuje da Zmajevi s optimizmom očekuju naredni izazov na Mundijalu.

Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupne faze tražit će pozitivan rezultat protiv Katara kako bi zadržala šanse za plasman u nokaut fazu takmičenja.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Katar igra se u srijedu, 24. juna, s početkom u 21:00 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.