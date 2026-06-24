BiH pobijedila Katar, historijsko slavlje za Zmajeve

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Katar rezultatom 3:1 u posljednjem kolu grupe B Svjetskog prvenstva, ali zbog raspleta u drugom meču ove grupe završava grupnu fazu na trećem mjestu.

U drugoj utakmici grupe B Švicarska je pobijedila Kanadu rezultatom 2:1, čime je osvojila prvo mjesto u grupi sa sedam bodova. Kanada je ostala na četiri boda, isto koliko ima i Bosna i Hercegovina, ali je završila ispred Zmajeva prema dodatnim kriterijima.

BiH je protiv Katara došla do pobjede golovima Kerima Alajbegovića, zatim autogolom nakon akcije u kojoj je učestvovao Edin Džeko, dok je u nastavku za konačnih 3:1 pogodio Mahmić. Za Katar je u finišu prvog poluvremena pogodio kapiten Hassan Al-Haydos.

Nakon tri odigrana kola, Švicarska grupnu fazu završava na prvom mjestu sa sedam bodova, Kanada je druga sa četiri, Bosna i Hercegovina treća također sa četiri boda, dok je Katar posljednji sa jednim bodom.

Zmajevi tako nisu uspjeli doći do jednog od prva dva mjesta koja direktno vode u nokaut fazu, ali sa četiri osvojena boda ostaju u igri za prolazak dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Konačna odluka zavisit će od raspleta u ostalim grupama i poretka trećeplasiranih selekcija.

Bosna i Hercegovina još nije zvanično osigurala nokaut fazu, ali je nakon pobjede protiv Katara i osvojena četiri boda trenutno prva među trećeplasiranim reprezentacijama. Zmajevi su u veoma dobroj poziciji za prolazak dalje, a konačan rasplet zavisit će od završetka utakmica u ostalim grupama.