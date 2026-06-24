Zmajevi vode protiv Katara, Alajbegović pogodio u 29. minuti

Zmajevi vode protiv Katara u odlučujućoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva, nakon što je Kerim Alajbegović pogodio u 29. minuti susreta.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine dobro je otvorila utakmicu i od početka pokušavala nametnuti svoj ritam. Već u 12. minuti dosuđen je faul nad Malićem, nakon čega je uslijedio centaršut Esmira Bajraktarevića, ali odbrana Katara uspjela je otkloniti opasnost. U istom periodu Toni Šunjić je dobro reagovao i spasio Zmajeve nakon jedne opasne situacije pred našim golom.

BiH je prvu konkretniju prijetnju imala u 16. minuti, kada je Ivan Bašić pokušao udarcem, ali je lopta otišla preko gola. Samo nekoliko minuta kasnije, Bašić je izborio prekršaj na ivici kaznenog prostora. Slobodan udarac izveo je Kerim Alajbegović, ali je njegov pokušaj završio u živom zidu.

U 22. minuti uslijedila je pauza za osvježenje, a nakon nje Zmajevi su nastavili tražiti prostor prema golu Katara. U 27. minuti Alajbegović je izborio prekršaj, potom je pokušao ubaciti loptu u kazneni prostor. Ubrzo je Bajraktarević poslao još jedan centaršut, ali Nikola Katić nije uspio stići do lopte.

Pritisak naše reprezentacije isplatio se u 29. minuti. Kerim Alajbegović je pogodio za vodstvo Bosne i Hercegovine i donio veliko slavlje Zmajevima u utakmici koja može odlučiti nastavak takmičenja na Mundijalu.