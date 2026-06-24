Barbarez objavio spisak igrača, evo prvih 11 protiv Katara

Sastav BiH protiv Katara je poznat, a selektor Sergej Barbarez odredio je početnih 11 za večerašnju odlučujuću utakmicu Zmajeva na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica Bosna i Hercegovina, Katar igra se večeras od 21 sat na Seattle Stadiumu, a našoj reprezentaciji je potrebna pobjeda kako bi ostala u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja.

Od prve minute za Zmajeve će igrati Vasilj, Kolašinac, Demirović, Džeko, Bašić, Šunjić, Katić, Alajbegović, Bajraktarević, Radeljić i Malić.

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će Edin Džeko, a pažnju navijača posebno privlači odluka da se u početnom sastavu nađe i Kerim Alajbegović, od kojeg se očekuje dodatna energija u ofanzivnom dijelu igre.

Sastav BiH pokazuje da Barbarez večeras želi ekipu koja može odgovoriti na pritisak utakmice i od prve minute tražiti rezultat protiv Katara.