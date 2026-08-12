Operete kosu navečer, a već sljedećeg jutra izgleda kao da joj je potrebno novo pranje? Prije nego što promijenite šampon ili posegnete za još jednim proizvodom za njegu, možda biste trebali obratiti pažnju na svoju večernju rutinu.

Posebno problematična može biti navika odlaska u krevet dok je kosa još vlažna. Tokom noći kosa je satima u dodiru s jastukom, a trenje i vlaga mogu doprinijeti tome da se vlasi slijepe i izgube volumen. Zbog toga kosa ujutro može djelovati teže i masnije nego što zapravo jeste.

Jutarnje ili večernje pranje?

Za osobe s tankom kosom ili vlasištem koje se prirodno brže masti, jutarnje pranje može imati jednu praktičnu prednost – kosa je neposredno nakon sušenja obično lepršavija i ima više volumena.

To, međutim, ne znači da će jutarnje pranje zaustaviti stvaranje masnoće na vlasištu. Koliko će se kosa brzo zamastiti zavisi od tipa kose i vlasišta, učestalosti pranja, proizvoda koji se koriste i drugih individualnih faktora. Dermatolozi preporučuju da se ritam pranja prilagodi upravo tome koliko se kosa zaprlja ili zamasti.

Kod osoba s ravnom kosom i masnijim vlasištem pranje može biti potrebno i svakodnevno, dok gusta, suha ili kovrdžava kosa obično zahtijeva drugačiju rutinu.

Najveća greška može biti odlazak u krevet s mokrom kosom

Ako ipak više volite prati kosu navečer, nema potrebe da mijenjate cijelu rutinu. Mnogo je važnije da je prije odlaska na spavanje dobro osušite, posebno pri korijenu.

Mokra kosa je osjetljivija na mehanička oštećenja, pa trenje o jastuk tokom noći može povećati mogućnost lomljenja vlasi. Vlažno i toplo okruženje također nije idealno za vlasište.

Zato je najbolje ostaviti dovoljno vremena između pranja kose i odlaska u krevet kako bi se kosa potpuno ili barem najvećim dijelom osušila.

Nije uvijek kriv šampon

Kada primijetimo da se kosa brzo masti, prva reakcija često je kupovina drugog šampona. Međutim, vrijedi prvo razmotriti cijelu rutinu.

Obratite pažnju na to koliko često perete kosu, stavljate li regenerator ili druge proizvode direktno na vlasište, koliko proizvoda za stiliziranje koristite i odlazite li na spavanje s mokrom kosom.

Američka akademija za dermatologiju upozorava i da nakupljanje proizvoda na vlasištu može predstavljati problem, dok redovno pranje šamponom i vodom uklanja masnoću, mrtve ćelije kože i ostatke proizvoda.

Dakle, nije potrebno panično mijenjati šampon svaki put kada kosa već narednog jutra izgleda masno.

Ponekad je dovoljno promijeniti jednu sitnicu: ako kosu perete navečer, nemojte leći dok je još mokra. A ako imate tanku kosu koja lako gubi volumen, možete pokušati nekoliko dana prati je ujutro i vidjeti odgovara li vam takva rutina više.