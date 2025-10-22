Trikovi za gušću kosu ponekad su toliko jednostavni, samo za njih trebamo odvojiti malo vremena i posvetiti ga sebi.

Ako želite gušću kosu, počnite s ova četiri jednostavna trika koji ne zahtijevaju mnogo vremena ni novca. Uz malo upornosti, rezultati se mogu vidjeti već nakon nekoliko sedmica.

Masaža tjemena nije samo ugodan ritual, nego i važan način da potaknete bolju cirkulaciju krvi do korijena dlake. Kada krv bolje cirkuliše, folikuli dobivaju više hranjivih tvari, pa kosa raste jača i gušća. Osim toga, masaža tjemena pomaže i u smanjenju stresa, što dodatno povoljno djeluje na rast kose.

Popularna metoda „obrtanja“ preporučuje da na nekoliko minuta nagnite glavu ispod nivoa srca dok masirate tjeme. Na taj način, gravitacija pojačava protok krvi i dodatno stimuliše rast. Ipak, ako imate problema s vratom ili krvnim pritiskom, ovu tehniku treba primjenjivati s oprezom ili uz savjet stručnjaka.

Zdrava kosa počinje iznutra. Budući da se kosa uglavnom sastoji od keratina, proteina, važno je unositi dovoljno namirnica bogatih proteinima. Osim toga, minerali poput željeza i cinka te vitamin D ključni su za jačanje vlasi. Njihov nedostatak može dovesti do pojačanog opadanja i lomljenja kose, dok uravnotežena ishrana vraća kosi prirodnu snagu i sjaj.

Toplina je najveći neprijatelj nježne dlake. Pretopla voda, učestalo feniranje i peglanje uzrokuju isušivanje i lomljenje kose. Zato pokušajte prati kosu mlakom ili hladnom vodom, a kad god je moguće, pustite je da se osuši prirodno. Na taj način zadržava vlagu, elastičnost i blistav izgled, a tjeme ostaje zdravo.

Ako želite gušću i zdraviju kosu, kombinujte pravilnu njegu s masažom, zdravom ishranom i manje toplote – i vaša kosa će uskoro izgledati življe i punije.