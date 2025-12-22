Snijeg i minus ne štede kosu, frizerka otkriva kako da ostane zdrava tokom zime

U nekim dijelovima zemlje već su pale prve snježne pahulje, a kako temperature budu padale, sve češće ćemo posezati za kapama i šalovima. Upravo tada počinje i period kada zimska njega kose postaje jednako važna kao i njega kože, jer hladnoća, vjetar i suh zrak ostavljaju vidljive posljedice.

“Kao što je kožu lica potrebno dodatno zaštititi od suhog zraka, snijega i vjetra, tako treba zaštititi i kosu, na koju također snažno utiču spoljašnji faktori”, kaže frizerka Biljana Marković.

Zašto kosa zimi gubi sjaj i snagu

Tokom hladnih dana kosa vrlo često postaje suha, sklona lomljenju i gubi prirodan sjaj. Prema riječima frizerke, kombinacija niskih temperatura napolju i zagrijanog, suhog zraka u zatvorenim prostorima dodatno iscrpljuje vlas kose, zbog čega ona djeluje beživotno i teško se oblikuje.

Posebno je važno obratiti pažnju na preparate koji se koriste. Šamponi i proizvodi koji sadrže parabene i sulfate mogu dodatno isušiti kosu, pa ih je u zimskom periodu najbolje izbjegavati.

Nakon pranja, kosu treba temeljno isprati, jer ostaci šampona ili balzama mogu dovesti do bržeg mašćenja i neuglednog, slijepljenog izgleda frizure.

Jednostavne navike koje prave veliku razliku

Jedan od najjednostavnijih načina da se kosa zaštiti jeste nošenje kape na otvorenom. Tako se direktno smanjuje uticaj hladnoće i vjetra na vlas, što dugoročno sprečava isušivanje i pucanje kose. Ipak, frizerka naglašava da zaštita ne završava samo na tome.

Redovna dodatna njega u zimskom periodu je ključna, a posebno se izdvajaju maske koje kosi vraćaju vlagu i elastičnost. Pravilno odabrana maska može značajno poboljšati izgled kose i učiniti je mekšom, sjajnijom i otpornijom.

Domaća maska za kosu koju svi mogu napraviti

Na pitanje kako njegovati kosu bez skupih tretmana, frizerka otkriva jednostavan recept za prirodnu masku koju svaka žena može napraviti kod kuće.

Potrebno je maslinovo ulje, jedno jaje, malo limuna i kašika meda. Sastojci se sjedine u posudi, a maska se potom nanosi na kosu od korijena do vrhova, uz laganu masažu tjemena. Nakon pola sata, kosu treba isprati mlakom vodom i oprati na uobičajen način.

Redovnom upotrebom ove maske kosa dobija potrebnu vlagu, postaje otpornija na hladnoću, manje se lomi i znatno je manje sklona elektricitetu, koji je zimi posebno izražen. Masku je dovoljno koristiti jednom sedmično kako bi se vidjeli rezultati i kosa sačuvala zdrav izgled i tokom najhladnijih dana.

Čitajte i ovo: Opasnosti koje donosi prljava rerna i kako utiče na hranu