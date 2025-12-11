Opasnosti koje donosi prljava rerna i kako utiče na hranu

Edina Rizvić Aščić
Opasnosti koje donosi prljava rerna i kako utiče na hranu
Foto: Pexels/ Ilustracija/ Čišćenje rerne

Brojni kućni poslovi nisu nam na listi omiljenih, a masna i zaprljana rerna mnogima je prava noćna mora kada dođe vrijeme čišćenja.

Ipak, ostaviti je po strani nije dobra ideja, posebno zbog zdravlja onih koji jedu hranu pripremljenu u takvim uvjetima.

Zašto je opasno peći u prljavoj rerni?

Rernu bi trebalo čistiti barem jednom u tri mjeseca, iako to uveliko zavisi od učestalosti korištenja i nivoa zaprljanosti.

Kada se dugo ne održava, unutar prostora stvaraju se idealni uvjeti za razmnožavanje bakterija, a ponekad se može razviti i plijesan koja ostaje skrivena sve dok ne stavite novi obrok da se peče.

Kako vrijeme prolazi, različiti mirisi i ukusi iz prethodnih pečenja upiju se u unutrašnjost rerne, pa svako novo jelo dobije trag nečega što niste planirali.

Zbog toga hrana često ne bude ni približno onako ukusna kako ste zamislili dok ste je pripremali.

Kada masnoće postanu rizik

Osim utjecaja na miris i kvalitet hrane, zapuštena rerna nosi i ozbiljnije sigurnosne rizike.

Nakupljene masnoće mogu se zapaliti pri visokim temperaturama, a slojevi prljavštine ometaju ravnomjerno zagrijavanje, pa rerna slabije radi i troši više energije.

Sve to čini čišćenje ne samo estetskom, nego i važnom higijenskom i sigurnosnom navikom.

 

