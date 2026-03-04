Bijele mrlje na čašama? Evo kako da ih uklonite i vratite sjaj staklu

Jasmina Ibrahimović

Bijele mrlje i ogrebotine na čašama nakon pranja u mašini za suđe čest su problem u domaćinstvima, a najčešći uzrok su naslage kamenca iz tvrde vode bogate kalcijumom i magnezijumom.

Takva voda na staklu ostavlja neproziran, bijeli sloj koji s vremenom postaje sve vidljiviji i čašama daje izgreban izgled. Iako djeluje kao trajno oštećenje, u većini slučajeva riječ je o mineralnim naslagama koje se mogu ukloniti jednostavnim metodama.

Jedno od kućnih rješenja je upotreba paste za zube. Mala količina nanese se na spužvicu, čaša se lagano istrlja, a zatim ispere toplom vodom. Ova metoda može pomoći kod blažih naslaga.

Efikasno sredstvo protiv kamenca je i alkoholni ocat. Papirni ubrusi namočeni u ocat mogu se obložiti oko čaše i ostaviti da djeluju oko pola sata, nakon čega se staklo opere kao i obično. Ocat rastvara mineralne naslage i vraća staklu sjaj.

Ukoliko primijetite da se kamenac taloži i u samoj mašini za suđe, rješenje može biti limunska kiselina. Stavlja se u pretinac za deterdžent, a mašina se pokrene na temperaturi od 60 stepeni ili višoj. Ova metoda pomaže u uklanjanju naslaga iz unutrašnjosti uređaja i sa staklenog posuđa, ali se ne preporučuje pranje metalnih predmeta tokom tog ciklusa.

Za završno poliranje može poslužiti i suhi list novinskog papira kojim se lagano pretrlja površina stakla. Ovaj trik često vraća dodatni sjaj i uklanja preostale tragove.

Redovno održavanje mašine za suđe i upotreba sredstava protiv kamenca mogu spriječiti ponovnu pojavu mrlja, posebno u područjima gdje je voda tvrđa.

