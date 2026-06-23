Na Aerodromu Tuzla najavljena simulacijska vježba sigurnosnih službi

Na Međunarodnom aerodromu Tuzla u četvrtak, 25. juna 2026. godine, bit će održana metodsko-pokazna vježba pod nazivom “Simulacija stvarnih situacija: oružani napad, talačka kriza i napušten prtljag, eksplozivna naprava”.

Vježba će biti održana u periodu od 12 do 14 sati, na lokaciji Međunarodnog aerodroma Tuzla u naselju Dubrave Gornje, na području grada Živinice.

Vježbom rukovodi Državni komitet za sigurnost civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine, a realizuje se u skladu sa Programom sigurnosti civilnog vazduhoplovstva BiH i obavezama propisanim međunarodnim standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo, ICAO.

U vježbi će, osim članova Državnog komiteta za sigurnost civilnog zrakoplovstva BiH, učestvovati predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH i EUFOR-a.