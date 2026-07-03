Wizz Air Tuzla ovog ljeta bilježi povećanje broja letova sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, što predstavlja nastavak oporavka i jačanja aviosaobraćaja iz ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju specijaliziranog portala zamaaero, Wizz Air će tokom ljetne sezone dodatno pojačati operacije iz Tuzle. Linija za Basel ostaje na pet sedmičnih letova, dok je za Paris Beauvais planirano tri leta sedmično, što predstavlja povećanje u odnosu na prošlu ljetnu sezonu.

Ove najave dolaze nakon povratka baze Wizz Aira na Međunarodni aerodrom Tuzla i uvođenja dodatnih linija prema evropskim destinacijama. Za putnike iz Tuzlanskog kantona, ali i šire regije, veći broj letova znači bolju povezanost i više mogućnosti za planiranje putovanja prema gradovima u kojima živi veliki broj građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Wizz Air Tuzla ima letove prema brojnim evropskim destinacijama

Wizz Air iz Tuzle saobraća prema više destinacija u Njemačkoj, Švicarskoj, Francuskoj, Slovačkoj, Nizozemskoj i Švedskoj. U ljetnom redu letenja najviše sedmičnih polazaka imaju linije za Memmingen i Dortmund, koje su među najtraženijim destinacijama za putnike iz Tuzle.

Linija Tuzla, Basel planirana je pet puta sedmično, dok linija Tuzla, Paris Beauvais saobraća tri puta sedmično. Wizz Air iz Tuzle leti i za Bratislavu četiri puta sedmično, Berlin tri puta sedmično, Frankfurt Hahn tri puta sedmično i Göteborg dva puta sedmično.

U ponudi su i letovi prema Kölnu, Hamburgu, Maastrichtu i Malmöu, a raspored se razlikuje u zavisnosti od perioda sezone i dostupnosti u rezervacijskom sistemu aviokompanije. Linija za Kipar, odnosno Larnaku, nije dio aktivnog ljetnog reda letenja, jer je let suspendovan početkom rata na Bliskom istoku.

Time Wizz Air Tuzla ponovo postaje važan oslonac tuzlanskog aerodroma, posebno kada je riječ o redovnim linijama prema zapadnoj i sjevernoj Evropi.

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Pegasus povećao broj letova iz Tuzle za Istanbul

Osim Wizz Aira, na Međunarodnom aerodromu Tuzla bilježi se i jačanje linije prema Istanbulu. Pegasus Airlines povećao je broj letova između Tuzle i Istanbula, pa putnici na relaciji Tuzla, Istanbul Sabiha Gokcen sada ponovo imaju dva sedmična leta.

Ova odluka posebno je značajna jer je iz Tuzle ranije prema Istanbulu letio i AJet, ali je taj let suspendovan od 1. juna, uz mogućnost povratka od septembra. Nakon suspenzije AJetove linije, Istanbul je iz Tuzle ostao povezan jednim sedmičnim letom, a povećanjem broja operacija Pegasusa ova važna destinacija ponovo je dostupna dva puta sedmično.

Linija prema Istanbulu važna je i zbog mogućnosti daljih konekcija prema brojnim destinacijama u Turskoj, Aziji i na Bliskom istoku. Veći broj sedmičnih letova dodatno olakšava putovanja građanima Tuzlanskog kantona, ali i putnicima iz šire regije koji koriste usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Charter letovi iz Tuzle za Antaliju i Hurgadu

Ljetna sezona donijela je i charter letove iz Tuzle prema popularnim turističkim destinacijama. Pokrenuti su direktni charter letovi za Antaliju, a turističke agencije u ponudi imaju aranžmane sa polascima iz Tuzle tokom ljetnih mjeseci.

Antalija je godinama jedna od najtraženijih destinacija za ljetovanje građana iz Bosne i Hercegovine, pa povratak ovih letova dodatno jača sezonski promet na aerodromu.

Pored Antalije, iz Tuzle su krenuli i charter letovi za Hurgadu u Egiptu. Ova linija namijenjena je putnicima koji ljetovanje žele provesti na Crvenom moru, a letovi se realizuju kroz turističke aranžmane. Time Međunarodni aerodrom Tuzla u ljetnoj sezoni dobija širu ponudu odmorišnih destinacija, što je posebno važno za putnike koji žele direktan let bez odlaska na aerodrome u drugim gradovima.

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Letovi za Cirih sa novom aviokompanijom

Međunarodni aerodrom Tuzla dobio je i novu liniju za Cirih, čime je dodatno ojačana povezanost Tuzlanskog kantona sa Švicarskom. Letovi na relaciji Cirih, Tuzla, Cirih planirani su sa novom aviokompanijom u ponudi tuzlanskog aerodroma.

Ova linija posebno je važna za dijasporu i putnike koji često putuju između Švicarske i sjeveroistočne Bosne. Švicarsko tržište tradicionalno je jedno od najznačajnijih za putnike iz Tuzle, zbog velikog broja građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade u toj zemlji.

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Povećanje broja operacija Wizz Aira, dodatni let Pegasusa za Istanbul, charter linije za Antaliju i Hurgadu, kao i nova linija za Cirih, čine ljetni red letenja sa Međunarodnog aerodroma Tuzla znatno sadržajnijim u odnosu na raniji period.