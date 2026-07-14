Wizz Air ukida liniju iz Tuzle

Wizz Air ukida liniju Tuzla – Pariz svega nekoliko mjeseci nakon njenog uvođenja, objavio je portal Zamaaero.

Letovi između Međunarodnog aerodroma Tuzla i aerodroma Beauvais kod Pariza uvedeni su u martu ove godine, a putnicima su bili dostupni tri puta sedmično. Prema dostupnim informacijama, posljednji let na ovoj relaciji planiran je za 29. august, nakon čega bi linija trebala biti obustavljena.

Linija prema Parizu uvedena je u okviru širenja ponude nakon što je Wizz Air u decembru 2025. godine ponovo uspostavio svoju bazu u Tuzli. Postavljanjem baznog aviona otvorene su linije prema nekoliko evropskih gradova, među kojima su Keln, Hamburg, Maastricht i Malme.

Osim što Wizz Air ukida liniju Tuzla – Pariz, aviokompanija bi tokom predstojeće zimske sezone trebala obustaviti i letove između Tuzle i švedskog Göteborga.