Podrška Zmajevima stigla i iz kokpita Wizz Aira

Podrška Zmajevima stigla je i iz kokpita aviona Wizz Aira, gdje su piloti Emir i Rijad, zajedno s posadom, razvili zastavu Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način poslali su poruku podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Fotografija iz kokpita, na kojoj se vidi zastava Bosne i Hercegovine, brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, posebno među navijačima koji danas iz svih krajeva svijeta šalju poruke podrške Zmajevima.

Ovaj gest pilota i posade Wizz Aira predstavljen je kao simbol jedinstva, ponosa i vjere u reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Dok se navijačka euforija širi ulicama bh. gradova, dijaspore i Toronta, podrška državnom timu stiže i s neba, uz poruku da su navijači uz Zmajeve na zemlji, ali i iznad oblaka.