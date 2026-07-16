Wizz Air vraća liniju Tuzla – Larnaca od septembra

Tuzla – Larnaca ponovo će biti povezana direktnim letovima Wizz Aira, nakon što je ova linija u aprilu privremeno obustavljena.

Prema trenutno dostupnom rasporedu u sistemu rezervacija aviokompanije, prvi ponovo ponuđeni let iz Tuzle prema kiparskoj Larnaci zakazan je za utorak, 22. septembar 2026. godine.

Avion bi sa Međunarodnog aerodroma Tuzla trebao poletjeti u 12:30 sati, dok je dolazak u Larnacu planiran u 16:15 sati po lokalnom vremenu. Predviđeno trajanje direktnog leta je dva sata i 45 minuta, a na liniji je naveden Airbus A320neo.

Na prikazanom terminu redovna cijena karte iznosi 122,99 KM po putniku, dok je cijena za članove programa Wizz Discount Club 101,99 KM. Cijene aviokarata su promjenjive i zavise od termina rezervacije, potražnje i dodatnih usluga koje putnik odabere.

Linija Tuzla – Larnaca vraća se nakon višemjesečne pauze

Letovi na relaciji Larnaca – Tuzla bili su obustavljeni nakon 18. aprila, pa povratak linije donosi novu mogućnost direktnog putovanja između Tuzlanskog kantona i Kipra.

Ponovno uvrštavanje Larnace u prodaju dolazi u periodu širenja mreže Wizz Aira iz Tuzle nakon ponovnog uspostavljanja baze ove kompanije na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Larnaca je među atraktivnijim turističkim odredištima na Kipru, a direktna linija posebno je značajna putnicima koji su ranije do ostrva morali putovati sa drugih aerodroma ili koristiti letove sa presjedanjem.

Za sada je u sistemu rezervacija vidljiv septembarski termin, dok aviokompanija još nije zasebnim saopćenjem objavila detalje o učestalosti i ukupnom trajanju obnovljene linije. Putnicima se preporučuje da prije kupovine provjere aktuelni raspored, jer aviokompanije mogu mijenjati termine letova.