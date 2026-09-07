Tuzla će 2. oktobra biti uz Džeku: Nakon koncerta Hanke Paldum slijedi BiH – Švedska

Tuzla će 2. oktobra na Trgu slobode obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja grada uz bogat program koji će spojiti muziku i fudbal.

Grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle najavili su da će nakon koncerta Hanke Paldum biti organizovano zajedničko praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske.

Hanka Paldum nastupit će od 19 do 20.45 sati, nakon čega će program biti nastavljen uz reprezentaciju BiH.

Posebnu emociju utakmici dat će oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine.

Organizatori su pozvali Tuzlanke i Tuzlake, kao i goste grada, da nakon koncerta ostanu na Trgu slobode, podrže Zmajeve i zajedno isprate jednog od najvećih bh. fudbalera.

Program će tako trajati tokom cijele večeri – od hitova Hanke Paldum do zajedničkog navijanja za reprezentaciju BiH.

Program, 2. oktobar – Trg slobode:

19:00 – 20:45 – koncert Hanke Paldum

20:45 – zajedničko praćenje utakmice BiH – Švedska i oproštaj Edina Džeke

Ulaz je slobodan.