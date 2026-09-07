Tuzla će 2. oktobra biti uz Džeku: Nakon koncerta Hanke Paldum slijedi BiH – Švedska

Tuzla će 2. oktobra na Trgu slobode obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja grada uz bogat program koji će spojiti muziku i fudbal.
Grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle najavili su da će nakon koncerta Hanke Paldum biti organizovano zajedničko praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske.
Hanka Paldum nastupit će od 19 do 20.45 sati, nakon čega će program biti nastavljen uz reprezentaciju BiH.
Posebnu emociju utakmici dat će oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine.
Organizatori su pozvali Tuzlanke i Tuzlake, kao i goste grada, da nakon koncerta ostanu na Trgu slobode, podrže Zmajeve i zajedno isprate jednog od najvećih bh. fudbalera.
Program će tako trajati tokom cijele večeri – od hitova Hanke Paldum do zajedničkog navijanja za reprezentaciju BiH.
Program, 2. oktobar – Trg slobode:
19:00 – 20:45 – koncert Hanke Paldum
20:45 – zajedničko praćenje utakmice BiH – Švedska i oproštaj Edina Džeke
Ulaz je slobodan.