Tuzla će 2. oktobra biti uz Džeku: Nakon koncerta Hanke Paldum slijedi BiH – Švedska

Jasmina Ibrahimović
Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv Katara
Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv Katara

Tuzla će 2. oktobra na Trgu slobode obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja grada uz bogat program koji će spojiti muziku i fudbal.

Grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle najavili su da će nakon koncerta Hanke Paldum biti organizovano zajedničko praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske.

Hanka Paldum nastupit će od 19 do 20.45 sati, nakon čega će program biti nastavljen uz reprezentaciju BiH.

Posebnu emociju utakmici dat će oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine.

Organizatori su pozvali Tuzlanke i Tuzlake, kao i goste grada, da nakon koncerta ostanu na Trgu slobode, podrže Zmajeve i zajedno isprate jednog od najvećih bh. fudbalera.

Program će tako trajati tokom cijele večeri – od hitova Hanke Paldum do zajedničkog navijanja za reprezentaciju BiH.

Program, 2. oktobar – Trg slobode:

19:00 – 20:45 – koncert Hanke Paldum
20:45 – zajedničko praćenje utakmice BiH – Švedska i oproštaj Edina Džeke

Ulaz je slobodan.

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