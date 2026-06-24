/FOTO/ Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv Katara

Nedžida Sprečaković
Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv Katara
Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv Katara

/FOTO/ Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv KataraNavijači se okupljaju na Trgu slobode u Tuzli pred večerašnju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara, koja se igra od 21 sat i za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za prolazak grupne faze Svjetskog prvenstva.

Atmosfera u centru grada već je u znaku reprezentacije BiH, a očekuje se da će veliki broj građana zajedno pratiti odlučujući susret i pružiti podršku izabranicima Sergeja Barbareza.

Nakon dva odigrana kola u grupi B, Bosna i Hercegovina ima jedan bod. Zmajevima je večeras potrebna pobjeda protiv Katara kako bi ostali u igri za nastavak takmičenja.

Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv Katara
Tabela, grupa B

U isto vrijeme igra se i drugi susret grupe B između Kanade i Švicarske, nakon kojeg će biti poznat konačan poredak u grupi.