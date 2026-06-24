/FOTO/ Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv Katara

/FOTO/ Navijači se okupljaju na Trgu slobode pred utakmicu Zmajeva protiv KataraNavijači se okupljaju na Trgu slobode u Tuzli pred večerašnju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara, koja se igra od 21 sat i za Zmajeve ima veliki značaj u borbi za prolazak grupne faze Svjetskog prvenstva.

Atmosfera u centru grada već je u znaku reprezentacije BiH, a očekuje se da će veliki broj građana zajedno pratiti odlučujući susret i pružiti podršku izabranicima Sergeja Barbareza.

Nakon dva odigrana kola u grupi B, Bosna i Hercegovina ima jedan bod. Zmajevima je večeras potrebna pobjeda protiv Katara kako bi ostali u igri za nastavak takmičenja.

U isto vrijeme igra se i drugi susret grupe B između Kanade i Švicarske, nakon kojeg će biti poznat konačan poredak u grupi.