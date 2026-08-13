Infantino pohvalio Zmajeve nakon historijskog nastupa na Svjetskom prvenstvu

Adin Jusufović
Infantino

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino oglasio se nakon nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, ističući historijski rezultat Zmajeva i njihov prvi plasman u nokaut fazu ovog takmičenja.

Infantino je na društvenim mrežama objavio fotografije Edina Džeke i njegovih saigrača, navodeći da je reprezentacija Bosne i Hercegovine povratak na najveću svjetsku nogometnu smotru obilježila na upečatljiv način.

Poručio je da su bh. reprezentativci tokom prvenstva pokazali borbenost i takmičarski duh, te svojim nastupima napravili uspomene koje će dugo pamtiti navijači u Bosni i Hercegovini. Čestitke je uputio i Nogometnom savezu BiH na ostvarenom rezultatu.

Reprezentacija BiH je na ovom Svjetskom prvenstvu prvi put u historiji uspjela proći grupnu fazu. Zmajevi su igrali u grupi sa Švicarskom, Kanadom i Katarom, a takmičenje su završili u osmini finala.

U borbi za plasman među osam najboljih selekcija svijeta Bosna i Hercegovina je u San Franciscu poražena od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.

Infantinova objava dolazi u vrijeme kada se predsjednik FIFA-e suočava sa kritikama dijela nogometne javnosti zbog informacija o mogućim promjenama u načinu upravljanja i komercijalizacije FIFA-inih takmičenja.

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